Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."