Trabzonspor'da Umut Bozok kararı!

Trabzonspor, 28 yaşındaki forvet Umut Bozok’un sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, 2022 yılında Lorient'den transfer edilen Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulan ve toplamda 40 dakika sahada kalan Bozok'un geleceği merak konusu oldu.