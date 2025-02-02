Trabzonspor'da Umut Bozok kararı!

Trabzonspor, 28 yaşındaki forvet Umut Bozok’un sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

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02/02/2025
Türk Ajansı Kıbrıs

Trabzonspor'da Umut Bozok kararı!

Trabzonspor, 28 yaşındaki forvet Umut Bozok’un sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, 2022 yılında Lorient'den transfer edilen Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulan ve toplamda 40 dakika sahada kalan Bozok'un geleceği merak konusu oldu.

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TAGS: Trabzonspor’da Umut Bozok kararı!
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