Trabzonspor'da Visca şoku

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Bordo-mavililerde maça ilk 11'de başlayan Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

İlk müdahale sonrası, omuz bölgesinde çıkma ya da kırık olduğundan şüphe duyulan Visca'nın, son durumunun kulüp tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Edin Visca, ligin 2. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırıldığı için 3 ay formasından uzak kalmıştı.

Edin Visca'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Avcı, "Edin'in, köprücük kemiğinde kırık var. Daha önce kolundaydı, şimdi köprücük kemiğinde. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Bazen oyuncuyu kaybediyorsunuz ona çok üzülüyorsunuz ama bu şekilde maçı kaybetmek de zihinsel olarak beni çok yordu. Edin'e geçmiş olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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29/12/2022 10:04