Trabzonspor'dan 14 hafta rekoru

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'i domine etmeye devam ediyor.

Karadeniz ekibi, 36 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Bordo mavililer, en yakın rakibinin 10 puan önünde bulunuyor.

Trabzonspor, açtığı puan farkıyla lig tarihine geçti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 3 puanlık sistemde 14 haftalık bölüme bakıldığında en yakın rakibine en fazla puan farkı atan takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de averajla sıralanan İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor 26 puana sahip.

Lig tarihinde 14 hafta sonunda bu puan farkını yakalayan takım yok.

Bu alanda daha önceki rekor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aitti.

1999 - 2000 sezonunda Fatih Terim'in ekibi, 14 hafta sonunda en yakın rakibi Gaziantepspor'un 8 puan önünde yer almıştı.

2013 - 2014 sezonunda ise 35 puanlı Fenerbahçe, 2'inci sıradaki Kasımpaşa'ya 8 puan fark atmıştı.

Bu sezonlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Gerek 1999 - 2000'de Galatasaray, gerekse de 2013-2014'de Fenerbahçe, 14 haftada 1'er kez yenilirken; Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi.

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30/11/2021 13:48