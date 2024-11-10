Trabzonspor'dan 4 futbolcu için kadro dışı kararı

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10/11/2024

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Trabzonspor'dan 4 futbolcu için kadro dışı kararı

Trabzonspor'da, Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

10/11/2024 15:51
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TAGS: Trabzonspor’dan 4 futbolcu için kadro dışı kararı
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