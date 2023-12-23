Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor, İstanbulspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiğini açıkladı.

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23/12/2023

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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması


Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir"

23/12/2023 13:49
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TAGS: Trabzonspor, İstanbulspor
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