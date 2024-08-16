Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçta Rapid Wien'e 1-0 kaybeden temsilcimiz Trabzonspor, ikinci maçta da rakibine 2-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'e konuk oldu. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanşı da 2-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne bu turda veda etti.

Allianz Stadyumu'ndaki müsabakada Rapid Wien'in galibiyet gollerini 77'de Matthias Seidl ile 87'de Lang kaydetti.

Trabzonspor'da 85'te Malheiro kırmızı kart gördü.

Temsilcimiz Trabzonspor, bu sonuçla yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Bordo-mavililerin rakibi, Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

İlk yarıdan dakikalar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.

16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.

77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Bordo-mavililerin rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.