Trabzonspor’dan Avrupa’ya erken veda

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre’nin St. Gallen takımını konuk etti. Mücadelenin 120 dakikası 1-1 sona erdi. Penaltılarda 5-4 kazanan St. Gallen turu atlayan taraf oldu.

Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen’i konuk etti. İlk maç 0-0 beraberlikle sona ermişti.

Trabzon'da maçın 120 dakikası 1-1 beraberlikle sona erdi. Normal sürede goller; 31. dakikada Schmidt ve 52. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Penaltılarda 5-4 kazanan St. Gallen turu atlayan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı taç atışında topu kontrol eden Edin Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada defansa çarpan topu kaleci Ati-Zigi güçlükle kontrol etti.

31. dakikada St. Gallen öne geçti. Akolo sol çaprazdan ceza sahasına girdiği pozisyonda uzak köşedeki Schmidt'i gördü. Schmidt'in sol köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada sol çaprazdan Mendy'nin ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati-Zigi topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası dışından Geubbels'in yerden şutunda Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

40. dakikada sol çaprazdan hareketlenen Edin Visca, altıpasın içinde Orsic'i buldu. Bu oyuncunun şutunda sağ direğe çarpan top az farkla auta çıktı.

42. dakikada St. Gallen etkili geldi. Schmidt sağ kanattan getirdiği topu yerden ceza sahasının dışına çevirdi. Toma'nın üstünden atladığı topa vuran Akolo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında Orsic topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda Ati-Zigi köşeye giden topu kornere çeldi.

52. dakikada Enis Destan maça eşitliği getiren golü kafayla attı.

İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis.

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İsviçreli taraftarlar da tribünde yerini aldı

Trabzonspor ile St. Gallen arasında oynanan karşılaşmada İsviçreli taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 100 kadar İsviçreli taraftar Papara Park’da kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

30 bine yakın bordo-mavili taraftar, takımlarını tribünden destekledi.