Trabzonspor'dan ayrılan Larsen yeni takımına imzayı attı

Trabzonspor'dan ayrılan Jens Stryger Larsen, Malmö'ye 3 yıllık imza attı.

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22/01/2024

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Trabzonspor'dan ayrılan Larsen yeni takımına imzayı attı

Trabzonspor'dan ayrılan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, İsveç'in Malmö takımına transfer oldu.

Malmö Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla son iki sezonda tüm kulvarlarda 62 maça çıkan Larsen, 3 gol attı.

Danimarkalı futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

22/01/2024 18:26
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TAGS: Trabzonspor’dan ayrılan Larsen yeni takımına imzayı attı
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