Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı

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22/01/2024

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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor, Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'da son maçına çıktığını açıklayarak taraftarlara veda eden Yunan orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımda 122 resmi maçta attığı 33 golle mevcut kadroda en çok gol katkısı sağlayan futbolcu konumunda bulunuyordu.

Bakasetas, Trabzonspor'da 1 şampiyonluk, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı

22/01/2024 13:07
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TAGS: Trabzonspor
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