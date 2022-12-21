Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi rahat prova
21/12/2022
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi; son 16'ya kaldı.
Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Maçın tamamında üstün oynayan Bordo Mavililer, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve son 16'ya kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Umut Bozok ve Naci Ünivar (2) kaydetti.
- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar
• Alanyaspor
• MKE Ankaragücü
• HangiKredi Ümraniyespor
• Demir Grup Sivasspor
• Medipol Başakşehir
• Fenerbahçe
• Karacabey Belediyespor
• VavaCars Fatih Karagümrük