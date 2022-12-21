Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi rahat prova

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi; son 16'ya kaldı.

Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Maçın tamamında üstün oynayan Bordo Mavililer, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve son 16'ya kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Umut Bozok ve Naci Ünivar (2) kaydetti.

- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

• Alanyaspor

• MKE Ankaragücü

• HangiKredi Ümraniyespor

• Demir Grup Sivasspor

• Medipol Başakşehir

• Fenerbahçe

• Karacabey Belediyespor

• VavaCars Fatih Karagümrük

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21/12/2022 20:06