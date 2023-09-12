Trabzonspor'dan geleceğe yatırım

Trabzonspor, geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptı. Bordo mavililer, 20 yaşındaki Ognjen Bakic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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12/09/2023

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Trabzonspor'dan geleceğe yatırım

Karadağlı oyuncuyla 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Bakic; anlaşma gereği ilk sezonunda 65 bin, ikinci sezonunda ise 70 bin avro garanti ücret kazanacak.

Bu tutar opsiyonun kullanılması durumunda 250 ve 300 bin avro olarak devam edecek.

Trabzonspor, genç orta saha için herhangi bir bonservis bedeli ise ödemeyecek.

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica'nın alınmasını özellikle istediği Bakic'i gelişimini sürdürmesi için sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayacak.

Genç oyuncunun kiraya gideceği kulübün ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Ognjen Bakic, geçen sezon Hırvat ekibi Osijek formasıyla 14 resmi maça çıktı. 

12/09/2023 17:13
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TAGS: Trabzonspor’dan geleceğe yatırım
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