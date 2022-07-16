Trabzonspor'dan Gervinho açıklaması
16/07/2022
Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavili ekip, Gervinho'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli oyuncuya 1,1 milyon euro fesih tazminatı ödenecek.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."
Gervinho, yeni sezon için Yunanistan ekibi Aris'e imza atmıştı.