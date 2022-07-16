Trabzonspor'dan Gervinho açıklaması

Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavili ekip, Gervinho'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli oyuncuya 1,1 milyon euro fesih tazminatı ödenecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

Gervinho, yeni sezon için Yunanistan ekibi Aris'e imza atmıştı.

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16/07/2022 21:58