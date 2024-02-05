Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikli paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

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05/02/2024

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Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. " ifadelerine yer verildi.

05/02/2024 11:24
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TAGS: Trabzonspor, ırkçılık,
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