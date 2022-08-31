Trabzonspor'dan Maxi Gomez harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Maxi Gomez için devreye girdi.

Trabzonspor, bir süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez için devreye girdi.

Karadeniz ekibi, Valencia'ya Fenerbahçe'nin sunduğu şartların aynısını sunabileceğini iletti. Trabzonspor, Uruguaylı golcüye 3+1 yıllık sözleşme sundu.

Maxi Gomez, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında seçim yapacak.

AS: Maxi Gomez, Trabzonspor'a gidiyor

Uruguaylı golcü için İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı.

AS gazetesine göre Maxi Gomez, uzun süredir Fenerbahçe ile müzakere etmesine rağmen sarı-lacivertli kulüp oyuncuya taahhüt ettiği teklifi sunmadı. Maxi Gomez, Fenerbahçe'den haber beklerken Trabzonspor devreye girdi.

İddiaya göre Trabzonspor, Fenerbahçe'nin vadettiği sözleşmeyi oyuncuya teklif ederken Maxi Gomez de bordo-mavili ekibe gitmeye karar verdi.

İspanyol basını yıldız golcünün Perşembe günü Türkiye'ye geleceğini yazdı.

4 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 109 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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31/08/2022 23:36