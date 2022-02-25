Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili bir oyunla başlayan Hikmet Karaman'ın öğrencileri 24. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geldi.

İlk yarının son anlarında 45'te Mame Thiam ile bir gol daha bulan Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi Trabzonspor 49. dakikada Edin Visca ve 59'da Djaniny ile bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi.

Aradığı golü 90+8'inci dakikasında Nwakaeme'nin penaltısıyla ulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, müsabakayı 3-2 önde tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyapsor'un 17 puan önünde liderliğini sürdürdü.

2-0 öne geçtiği zorlu deplasmandan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puan ve maç fazlasıyla ligin 10. sırasında konumlandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

İlk yarının öne çıkan anları

6. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan az farkla auta çıktı.

GOL ! 24. dakikada Onur'un sağ taraftan arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Gavranavic, kale sahası içinde göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Ramazan'ın ceza sahası içine doğru indirdiği topa gelişine vuran Thiman'ın şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Onur'un ceza sahası dışında sert şutunda Puchacz çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

GOL ! 45. dakikada Onur'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelerle buluşturdu. 0-2

- İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor uzatmalarda kazanmayı başardı-

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25/02/2022 21:12