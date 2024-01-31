Trabzonspor'dan Rafa Mir için teklif

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo mavililer, Sevilla'nın 26 yaşındaki İspanyol golcüsü Rafa Mir'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.

ads ads ads ads
31/01/2024

ads
Trabzonspor'dan Rafa Mir için teklif

Trabzonspor, santrfor transferinde rotasını İspanya'ya çevirdi. Bordo mavililer, Rafa Mir'i satın alma opisyonuyla kiralamak için Sevilla'ya teklif yaptı.

İspanyol ekibiyle temasların sürdüğü ve 26 yaşındaki golcünün de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Wolfsburg ve Torino'nun da ilgilendiği Rafa Mir, 2021 yazında 16 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Kırmızı beyazlılarda istenilen performansa ulaşamayan İspanyol santrfor 22 resmi maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Orta saha arayışlarını da sürdüren Trabzonspor, bu bölge için listesine Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'yi ekledi.

24 yaşındaki futbolcu 1.87'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Asıl mevkisi 8 numara olan Folcarelli, önlibero ve stoper olarak da görev yapabiliyor.

Bu sezon Ajaccio formasıyla 22 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.  

31/01/2024 11:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.