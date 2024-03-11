Trabzonspor'dan Selahattin Baki'ye sert tepki

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral da Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, sarı-lacivertlilerin dün akşam sahasında Pendikspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Saral, “Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak ‘şapkadan tavşan çıkartma’ örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı.

Madem ‘şampiyon olacağım’ diyorsun, o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

"Maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunan Taner Saral, Trabzonspor'un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu ve şampiyonluklarının çalındığını savunarak, “Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar, ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz.

Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon’da tekrarlanmasının camiamızda neden olacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir” diye konuştu.