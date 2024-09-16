Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

ads ads ads ads
16/09/2024

ads
Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

16/09/2024 10:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Trabzonspor, Simon Banza
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.