Trabzonsporlu İbrahim Yattara geri dönüyor

Trabzonspor’un efsane futbolcusu İbrahim Yattara’nın emekli olduktan 5 sene sonra futbola geri döneceği iddia edildi.

Sporx’in haberine göre, Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara ile anlaştı.

Haberde, Yeşil Çivril Belediyespor’un, 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı ücreti olarak 350 Türk Lirası ödeyeceği belirtildi.

Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, yaptığı açıklamada, “Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig” diye konuştu.

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24/01/2022 14:38