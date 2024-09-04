Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Trezeguet'in Al Rayyan kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

ads ads ads ads
04/09/2024

ads
Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, (Trezeguet) Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

 

04/09/2024 10:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Trabzonspor, Trezeguet, Al Rayyan
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.