Trabzonspor'un rakibi liginde farklı kazandı

Ferencvaros, Macaristan Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.

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05/09/2022

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Trabzonspor'un rakibi liginde farklı kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.

İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 7. haftasında bir müsabakası eksik Ujpest ile deplasmanda karşılaştı.

Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Zachariassen'in 9, Boli'nin 24 ve 45, Traore'nin 32, Auzqui'nin 67 ve Mmaee'nin 89. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

5'te 5 yapan Ferencvaros, 15 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 3 puanı bulunan Ujpest ise haftayı son sırada tamamladı.

Trabzonspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olacak.

05/09/2022 08:57
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TAGS: Ferencvaros, Macaristan Ligi, , Trabzonspor
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