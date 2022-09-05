Trabzonspor'un rakibi liginde farklı kazandı
Ferencvaros, Macaristan Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.
05/09/2022
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.
İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 7. haftasında bir müsabakası eksik Ujpest ile deplasmanda karşılaştı.
Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Zachariassen'in 9, Boli'nin 24 ve 45, Traore'nin 32, Auzqui'nin 67 ve Mmaee'nin 89. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
5'te 5 yapan Ferencvaros, 15 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 3 puanı bulunan Ujpest ise haftayı son sırada tamamladı.
Trabzonspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olacak.