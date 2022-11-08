Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda, eşleşmeler belli oldu.
08/11/2022
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti.
İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.
Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.
Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)
Trabzonspor - Basel (İsviçre)
Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)
Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)
Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)
Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)