Trabzonspor'un yeni forvetini duyurdular: 25 milyon Euro'luk detay

Trabzonspor'un, Braga'da forma giyen Demokratik Kongolu golcü Simon Banza ile kiralık olarak anlaştığı ileri sürüldü. Portekiz basını, Simon Banza'nın maliyetini ve satın alma opsiyonunu da yazdı.

Santrfor transferi için arayışlarını uzun zamandır sürdüren Trabzonspor'un, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Simon Banza ile anlaştığı ileri sürüldü.

Portekiz basınında O Jogo'nun haberine göre; Banza Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecek.

28 yaşındaki forvetin bu akşam bordo mavili takım için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Braga'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken, Demokratik Kongolu futbolcunun sezon sonunda zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Portekiz takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza, geçen sezon 41 resmi maçta 23 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.