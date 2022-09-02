Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yusuf'u Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Tekrardan döndüğüm için mutluyum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahada başarı ile pekiştiririm. Buraya gelişimdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım onları çok sevindiririm." ifadelerini kullandı.

Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.

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02/09/2022 15:58