Trafiğe 18 yılda 782 can

18 YILDA 782 KİŞİ: Polis Genel Müdürlüğü’nün Haber Kıbrıs’a verdiği istatistiklere göre, ülke genelinde son 18 yılda meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 782 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl ise 26 Haziran tarihine kadar tam 15 vatandaşımızı trafiğe kurban verdik

KİMSE AKILLANMIYOR: Ülkemizde ölümlerin en büyük sebeplerinin başında gelen ve her yıl onlarca insanın yollarda hayatını kaybetmesi ne devlet yetkililerini ne de süratli araç kullanan vatandaşları akıllandırmadı. Devlet yollar ile ilgili tam anlamıyla görevlerini yerine getirmezken vatandaşlar da dikkatsiz ve tehlikeli sürüşlerini sürdürüyor

BİR YILDA 76 CAN: KKTC’de son 18 yılda en çok ölümlü trafik kazası 2004 yılında meydana geldi. 2004 yılında trafiğe 76 kurban verdik. Ülkede en az ölümlü trafik kazası ise 2012 yılında meydana geldi. 2012 yılında trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi

Yağmur DÜŞER

KKTC’de 2001-2018 tarihleri arasında 782 kişi trafik kazasından hayatını kaybetti. 1 Ocak-26 Haziran 2018 tarihleri arasında ise meydana gelen ölümlü kazalarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

HaberKıbrıs 2001 yılından bu yana meydana gelen ölümlü trafik kazalarını araştırdı, rakamları gözler önüne serdi. Son yıllarda eskiye göre bir nebze de olsa azalma gösteren ölümlü trafik kazalarında bilanço ağır.

Ölümlü trafik kaza sayısının azalması bir nebze iyiye doğru bir gidişat gibi gözükse de halen daha dünya ölüm oranlarına göre halen yüksek. Ülkemizde devlet yol güvenliği ile ilgili çeşitli eksiklikleri yerine getirmekte yavaş kalıyor. Vatandaşlar ise yol güvenliği tam anlamıyla sağlanmamış yollarda dikkatsiz ve tehlikeli sürüşlerini sürdürüyor.

18 yılda 782 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 Ocak- 26 Haziran 2018 tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi. KKTC’de son 18 yıla bakıldığında ise meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 782’ye yükseldi.

Rekor 2004 yılında

Ülkemizde son 18 yılda en çok ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yıl ise 2004 yılı oldu. 2004 yılında toplam 76 kişi trafik kazası nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Özellikle 2001-2005 yılı arasında ölümlü trafik kazaları ciddi artış göstermiş durumda.

En az ölümlü kaza 2012 yılındı

Polis Genel Müdürlüğü’nün trafik kaza istatistiklere göre son 18 içerisinde en az ölüm 2012 yılında gerçekleşti. KKTC’de 2012 yılında toplam 24 kişi trafik kazasından yaşamını yitirdi. İstatistiklere göre 2001-2005 yılındaki ölümlü trafik kazaları 2010 sonrasında azalma eğiliminde.

Akıllanmıyoruz

Ülkede her yıl onlarca vatandaşımızı trafiğe kurban verirken, vatandaşların bundan ders almadığı görülüyor. Nispeten ölümlü kazalardan bir düşüş var olsa da halen daha sayılar oldukça yüksek. Bu da hem devlet hem de vatandaşların kendi sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, KKTC’de meydana gelen ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğu aşırı sürat, dikkatsizlik, alkollü sürüş ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak nedeni ile meydana geliyor.

Yeterli yol güvenliği halen tam olarak yok

KKTC’de meydana gelen trafik kazalarının birçoğunda neden sürücü hatası olarak kayıtlara geçmiş olsa da uzmanlara göre, ülkede birçok kaza yeterli yol güvenliğinin olmaması nedeni ile gerçekleşiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı çalışmalar bir nebze de olsa yol güvenliğini yeniden istenen düzeye getirilmesine neden olsa da halen ülkede aydınlatma olmayan yolların olması can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Devlet politikası yok

Vatandaşlar ödenen onca seyrüsefer vergisine rağmen halen daha devletin geçerli bir trafik devlet politikası olmamasından yakınıyor. Yol güvenliğinin artırılmadığı ancak her geçen gün artan araç sayısı da trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

İŞTE KORKUNÇ TABLO:

Son 18 yılda meydana gelen ölümlü kazada 782 kişi yaşamını yitirdi. İşte Yıllara göre trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı:

2001 -60

2002 -41

2003 -53

2004 -76

2005- 64

2006-48

2007-47

2008- 48

2009-44

2010-42

2011-41

2012-24

2013-49

2014-29

2015- 28

2016-36

2017-37

2018-15

(Haziran itibarı ile)