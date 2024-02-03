Trafiğe bir can daha!
03/02/2024
Nergisli’de yaşanan trafik kazasında Melek Süleymanoğulları hayatını kaybetti.
Nergisli köy yolu üzerinde bugün saat 16.30 sıralarında, yönetimindeki HH 602 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyreden Havva ULUSULAR (E-40) seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde dur ve yol ver levhasına riayet etmeksizin öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden dikkatsizce Gazimağusa -Lefkoşa Anayoluna giriş yaptığı sırada, o esnada Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kemal SÜLEYMANOĞULLARI (E-48) yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-54), Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) ve HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22:30'da yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.