Trafiğe bir can daha!
06/10/2024
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında Nasuf Nevenov Kaloyanov hayatını kaybetti.
Sabah saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolun 0-1 km’leri arasında, Nasuf Nevenov Kaloyanov (E-31), yönetimindeki, RS 479 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mebel Oto Galeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Nasuf Nevenov Kaloyanov olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
06/10/2024 09:07