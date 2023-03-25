Trafiğe bir can daha

Boğazköy’de 04 Mart 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 66 yaşındaki Meriç Soykır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Boğazköy’de 04.03.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan motosiklet sürücüsü Meriç Soykır (E-66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.03.2023 tarihinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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25/03/2023 10:35