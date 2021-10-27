Trafiğe bir can daha!

Bafra yolunda bugün saat 09,30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki  Koray Çavdar hayatını kaybetti.

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27/10/2021

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Trafiğe bir can daha!

Bafra yolunda bugün saat 09,30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki  Koray Çavdar hayatını kaybetti.

Bafra Oteller Bölgesinde, bugün saat 09:30 sıralarında,  Koray Çavdar (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile, Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 3 metre derinliğe düşüp takla atatı. Kaza sonucu araç sürücüsü Koray ÇAVDAR olay yerinde yaşamını yitirdi.   Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor...

 

27/10/2021 10:45
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TAGS: BAFRA, KAZA, TRAFİK, koray Çavdar
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