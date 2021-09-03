Trafiğe bir can daha!

Lapta - Girne Anayolu üzerinde, bu akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki Leyla Watt hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı ise tutulandı.

Polisten verilen bilgi şöyle: Ali Bayırbaşı (E-24), yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiği zaman, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Leyla Watt (K-57)'a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla Watt ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Ali Bayırbaşı tutuklanırken polis soruşturması sürüyor.

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03/09/2021 21:49