Trafiğe bir can daha!

Akdoğan- Vadili Anayolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şu şekilde;

"15.09.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Akdoğan- Vadili Anayolu üzerinde, Özugurlu Oto Lastik önünde, Burak Sefa ÜRÜM (E-32) yönetimindeki FB 950 plakalı salon araç ile Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İsmail KAYA (E-45) yönetimindeki HT 944 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan FB 950 plakalı araç sürücüsü Burak Sefa ÜRÜM kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. HT 944 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ayşe Bayır KAYA (K 44) ve Mustafa Efe KAYA (Ç-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."