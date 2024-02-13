Trafiğe bir can daha!

Tuzla - Mutluyaka Anayolu üzerinde, saat 20.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Muhammad Umar Farooq hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Mutluyaka istikametine doğru, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyreden Süleyman SÜLÜK (E-39), dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürümekte olan Muhammad Umar FAROOQ (E-27) ve Sanawar SHABAZ (E-25)'a çarpmıştır. Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaya, yapılan tedavilerine müteakip Sanawar SHABAZ acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammad Umar FAROOQ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. EJ 124 plakalı sürücü suçüstü Süleyman SÜLÜK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.