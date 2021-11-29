Trafiğe bir kurban daha!

Girne-Tatlısu anayolunda 1 Kasım sabahı meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç 28 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, 1 Kasım 2021 saat 02.30 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu Zambak Tatil köyü yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca’ya doğru seyreden Ertuğrul Genç, viraja yaklaştığında süratini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girdi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan beton su akarına çarptı. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden NT 460 plakalı araç demir bariyere vurdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul Genç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Demir ile Emre Genç yaralandı. Durumu ağır olan Emre Genç 28 gündür yaşam savaşı veriyordu.





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29/11/2021 07:41