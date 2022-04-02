Serkan Bulak yaşamını yitirdi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak yaşamını yitirdi.

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02/04/2022

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Serkan Bulak yaşamını yitirdi

Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde meydana gelen kazada bugün, saat 01:30 sıralarında,  Serkan BULAK (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldançıkıp tarla içerisinde bulunan  beton su tahliye deposuna çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdi.  Soruşturma devam ediyor.

Serkan BULAK

02/04/2022 08:30
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TAGS: trafik, haber, kktc, Serkan Bulak
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