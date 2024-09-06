Bedrettin Demirel Caddesi'nde Yeni Trafik Düzenlemeleri Başlıyor

Trafiği rahatlatmak için Bedrettin Demirel Caddesi’nde bazı trafik düzenlemeleri yarından itibaren uygulamaya konacak

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06/09/2024

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Bedrettin Demirel Caddesi'nde Yeni Trafik Düzenlemeleri Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), trafiği rahatlatmak için Bedrettin Demirel Caddesi’nde bazı trafik düzenlemelerinin yarından itibaren uygulamaya konacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, belediye tarafından sürdürülen Ana Taşıyıcı Hat (Trunk E) çalışmalarının Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki devam ettiği belirtilerek, yarından itibaren ana caddedeki araç trafiği akışını rahatlatmak için LTB’nin bazı düzenlemeleri uygulamaya koyacağı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda yapılan yeni trafik düzenlemeleri ile; Gültekin Şengör Sokak’tan Bedrettin Demirel Caddesi’ne çıkış olmayacak. Atatürk Caddesi’nden Başbakanlık Işıkları istikametine çıkış yapılamayacak. Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun bulunduğu Şht. Hüseyin Bora Sokak trafiğe açılacak. Merit Otel ile Açık Öğretim Fakültesi arasındaki Eti Sokak da trafiğe açılacak. Cadde üstündeki Kıbrıs Türk Hava Yolları ışıkları olarak bilinen ışıklar tekrar devreye alınacak.”

Trafiğin kontrollü olarak verileceği çalışmalar süresince araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri de istendi.

06/09/2024 16:56
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TAGS: haber, kıbrıs, Bedrettin Demirel Caddesi
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