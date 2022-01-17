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Trafikte 735 sürücüye ceza

Trafik polislerince 10-16 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 735 kez cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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17/01/2022

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Trafikte 735 sürücüye ceza

Trafik polislerince 10-16 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 735 kez cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, cezai işlemlerin 148’i sürat, 114’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 79’u seyrüsefer ruhsatsız sürüş, 68’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 57’si emniyet kemersiz, 42’si sigortasız, 38’i muayenesiz, 22’si dikkatsiz, 19’u alkollü, 9’u ehliyetsiz, 4’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş ve 131’i de diğer trafik suçları nedeniyle uygulandı.

17/01/2022 15:28
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TAGS: trafik, polis, ceza
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