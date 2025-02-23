Trafik Alternatif Güzergâha Yönlendirildi

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23/02/2025

Trafik Alternatif Güzergâha Yönlendirildi

 Cezaevi yol güzergahı, yol bakım onarım ve yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Master Planı kapsamında yapılacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla trafik bugünden itibaren 15 Mart’a kadar alternatif yol güzergahından sağlanacak.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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TAGS: Kıbrıs, Cezaevi, yol çalışması
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