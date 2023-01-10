Trafik cezalarına zam yolda

Mehmet KARA -Özel Haber

Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından trafik cezaları da yükselecek. Buna göre, süratli, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüler yanacak.

Ülkemizde yürürlükte olan birçok yasa kapsamındaki para cezaları, asgari ücret üzerinden… Asgari ücrete endeksli olan cezalar arasında trafik cezaları da var…

Yeni Asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından brüt asgari ücretin yüzde 10’u kadar trafik cezalarına artış gelecek.

Şuan da yürürlükte olan bazı trafik cezaları ise şöyle:

* Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki, veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (51 mlgr ve100 mlgr dahil) durumunda 4942 TL 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Ayrıca 100 ceza puanı kesiliyor.

* Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) durumunda ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

* Araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere 988 TL 50 kuruş ceza kesiliyor.

* Trafikte hız sınırını 20 km’ye kadar aşan (1-20 dahil) sürücülere 988.50 TL ve 5 ceza puanı, hız sınırını 20 km’den fazla aşan (21-40 dahil) sürücülere 1482.75 TL ve 25 ceza puanı, hız sınırını 40 km’den fazla aşan ( 41 dahil ve üzeri) sürücülere 2471.25 TL ve 50 ceza puanı işlem uygulanıyor.

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade eden araç sahibine de para cezası kesiliyor. Polis, “sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek” suçundan 9885 TL para cezası ile 100 ceza puanı işlem uyguluyor.

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10/01/2023 18:14