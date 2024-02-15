Trafik cezalarının tahsili için yazılım hazırlandı

Güney Kıbrıs Polis Trafik Müdürlüğü yetkilisi Τasos Asiikkis, ödenmeyen trafik cezalarına ilişkin foto-radar listelerinin, havalimanları ve sınır kapılarına gönderilmesi konusunda açıklamada bulundu ve bu konuda bir yazılım hazırlandığını bildirdi.

Haravgi gazetesine göre Trafik Müdürlüğü yetkilisi Tasos Asiikkis, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, trafik cezalarının ödenmesine ilişkin uyarıcı mektupların veya ceza belgelerinin verilmesini mümkün kılacak yazılım sisteminin onaylanmak üzere olduğunu ifade etti.

Asiikkis, postane aracılığıyla cezalarını ya da uyarı mektuplarını almayan kişiler için fotoradar-list uygulamasının hayata geçirileceğini, bu yöntemle birlikte havalimanlarında, limanlarda, barikatlarda veya herhangi bir polis karakolunda cezai kovuşturmaların yapılabileceğini söyledi.