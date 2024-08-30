Trafik cezasını azaltmak amacıyla makbuzdaki tarihi değiştiren şahıs tutuklandı

İskele’de bir şahsın trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek amacıyla makbuz üzerindeki tarihi değiştirerek polise ibraz ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 13-29 Ağustos tarihleri arasında adına yazılmış olan trafik cezasını sahteleyerek tedavüle süren İ.F.’nin (E-33) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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-Çember Operasyonu’nda bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı tarafından çarşamba günü yürütülen Çember Operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, M.S.’nin (E-29) ilk olarak saat 17.30 sıralarında İskele’de Granel Çemberi’nde trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğu ve burada başkasına ait ehliyet ibraz ederek, başka biri adına ceza yazılmasını sağladığı belirtildi.

Ardından aracında ve Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Boğazköy’de hırsızlık

Boğazköy’de pazar günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada zanlı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayda, süpermarketin araç park yeri önündeki yol kenarında düşürülen para cüzdanı ve içerisindeki 4 bin 595 TL nakit para ile kredi kartlarının çalındığı kaydedilerek, tespit edilen zanlı D.A.(E-50) hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Süpermarketten 2 tane şarjlı diş fırçası çalan şahıslara yasal işlem

Demirhan’daki süpermarketten 2 şarjlı diş fırçası çalınması olayında iki kişi zanlı olarak tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, salı günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, müşteri olarak markette bulunan şahısların fırçaları ödeme yapmadan market dışarısına çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, meselede zanlı olarak görülen A.S.(E-21) ve Ç.A.’nın (K-20) aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



- İskele’deki yangında 844 paket yalıtım malzemesi zarar gördü

İskele’de dün saat 10.30 sıralarında yapımı devam eden binanın zemin katındaki havalandırma boşluğunda yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 844 yalıtım malzemesinin yandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.