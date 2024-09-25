Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı yazılı sınav yapacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, “Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı” için başvuru kabul edecek.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, müracaatlar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine şahsen yapılacak.

Müracaatlar, 4 Ekim Cuma mesai bitimine kadar kabul edilecek. Müracaatlar dilekçe ile yapılacak, yazılı ve uygulama sınavda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu istenecek.

Yazılı sınava başvuruda istenen belgeler şöyle:

“Doğum kayıt belgesi (25 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamalıdır). Son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışından mezun olanlar, diplomalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylatmalıdır). Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi. Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek trafik sicil belgesi. KKTC sürüş ehliyeti sureti.”

Yazılı sınav konuları ve sınavlarda kullanılacak kaynak yayınları ise şöyle:

“Motor ve araç tekniği : (%20 ağırlıklı) Endüstri meslek liselerinin motor bölümlerinde görülen konuları kapsar. Trafik yasa ve kuralları (%60 ağırlık); 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası, 99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, 9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, 43/1991 Sayılı Yol ve Trafik Suçlarının Davası Halli ve Ceza Puanı Yasası'nı kapsar.

Sağlık bilgisi ve ilkyardım: (%10ağırlıklı) Sağlık bilgisi ve ilkyardım konularını içeren herhangi bir yayın. (Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları gibi).

Çevre: (%10ağırlıklı) Trafik ve çevre konularını içeren herhangi bir yayın.”

Yazılı sınav, seçmeli test şeklinde yapılacak ve geçer not 100 üzerinden 60 olacak.