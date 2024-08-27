Trafik denetimlerde 377 sürücü rapor edildi, 32 araç trafikten men edildi
27/08/2024
Trafik ekipleri tarafından dün genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 32 araç ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:
"183 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 93 diğer trafik suçları”27/08/2024 15:38