Trafik Denetimleri: 20 araç trafikten men edildi

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26/02/2024

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Trafik Denetimleri: 20 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından yürütülen 25 Şubat 2024 trafik denetimleri kapsamında toplam 1,697 araç sürücüsü denetlendi.

Yapılan kontroller sonucunda, 353 sürücü yasal hız sınırlarını aşarak hızlı araç kullanmaktan, 8 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 1 sürücü sürüş ehliyeti olmadan ve sigorta kapsamı dışında araç kullanmaktan, 2 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 19 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 13 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 71 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplamda 475 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, 2 araç sürücüsü tutuklanırken, 20 araç trafikten men edildi.

26/02/2024 13:25
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TAGS: trafik, hız, men, denetim,
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