Trafik denetimleri: 3 sürücü tutuklandı,31 araç trafikten men edildi

KKTC genelinde dün polis tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 1570 araç sürücüsü kontrol edildi, 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre:09.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1570 araç sürücüsü kontrol edildi ve 256’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 60’ı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklanmış ve 31 araç ise trafikten men edilmiştir.