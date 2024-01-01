Trafik denetimleri: 7 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 963 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 52 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 7 araç ise trafikten men edildi.