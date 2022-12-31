Trafik denetimleri devam ediyor

ads ads ads ads
31/12/2022

ads
Trafik denetimleri devam ediyor

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem başlatılırken, 13 sürücünün aracı trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün, ülke genelinde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1212 araç sürücüsü kontrol edildi ve 149’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, toplam 241 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 13 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

31/12/2022 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.