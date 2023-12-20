Trafik denetimleri sürüyor

Trafik denetimlerinde 10 alkollü sürücü tespit edildi... 1 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten men edildi

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20/12/2023

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Trafik denetimleri sürüyor


Trafik denetimlerinde dün 2 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi.

 Kontrollerde 239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı trafik ışıklarına uymamak ve 87’si diğer trafik suçlarından olmak üzere, 432 araç sürücüsü rapor edildi. Kontrollerde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 27 araç ise trafikten men edildi.

20/12/2023 14:24
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TAGS: Trafik denetim, sürücü, haber
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