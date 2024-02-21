Trafik denetimlerinde 2 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 147 araç sürücüsü kontrol edilirken, 254’ü yasal hız sınırı üzerinde, 11’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız, 25’i emniyet kemeri takmadan, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 119’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 462 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi.