Trafik denetimlerinde 267 kişi rapor edildi, 6 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 940 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 267 kişi rapor edildi, 6 araç sürücüsü tutuklandı ve 22 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 940 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 113’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 104’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 267 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 6 araç sürücüsü tutuklandı ve 22 araç ise trafikten men edildi.